Американец захотел боя с Нурмагомедовым и вспомнил о холодной войне

Американский боец смешанного стиля (ММА) Бен Аскрен выразил готовность провести поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом он сказал во время пресс-конференции перед турниром UFC 235, ее запись доступна на YouTube-канале UFC.

«Если появится новая весовая категория... Америка против России — отличный сюжет. На все времена. Еще со времен холодной войны. Бен Аскрен с 20 победами против Хабиба с 27 победами, оба не знают поражений. Кто-то должен проиграть. Я заберусь ему на спину и буду скандировать: "США!"» — заявил Аскрен.

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Он предложил главе UFC Дэйне Уайту обдумать возможность организации их боя. Уайт отметил, что в организации не планируется открытие нового дивизиона.

34-летний Аскрен провел 19 боев в профессиональной карьере. Он выиграл 18 из них, еще один признан несостоявшимся. 3 марта на турнире UFC 235 он встретится с соотечественником Робби Лоулером. Бой в рамках полусреднего веса станет для Аскрена дебютным в UFC.

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. В октябре прошлого года он провел успешную защиту титула против ирландца Конора Макгрегора. Одержав победу болевым приемом, россиянин подрался с секундантами соперника, а его угловые устроили потасовку с Макгрегором. В результате все участники инцидента были наказаны штрафами и дисквалификациями. Нурмагомедов получил 9-месячное отстранение. Если решение Атлетической комиссии штата Невада останется неизменным, и срок не будет сокращен, он сможет вернуться в октагон в июле 2019 года.

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