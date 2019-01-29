Нурмагомедова и Макгрегора наказали за массовую драку после боя на UFC 229

Атлетическая комиссия штата Невада наложила девятимесячную дисквалификацию на российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает MMA Fighting.

Спортсмен был наказан за свое поведение во время турнира UFC 229, когда он после победы над Конором Макгрегором набросился на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса и спровоцировал массовую драку. Нурмагомедов также заплатит 500 тысяч долларов штрафа. Отстранение начинается с 6 октября 2018 года.

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Наказание также получил Макгрегор. За участие в массовой драке после поединка он был дисквалифицирован на полгода, а также оштрафован на 50 тысяч долларов, передает журналист Ариэль Хальвани.

Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором прошел 6 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Россиянин победил ирландца и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. 23 января Нурмагомедов заявил, что напал на Дэниса, потому что все остальные члены команды Конора были старше него.

Согласно отчету, опубликованному 29 января, турнир UFC 229 стал рекордным для промоушена с точки зрения финансовых показателей. Общая выручка составила 86,4 миллиона долларов.

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