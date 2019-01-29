UFC отчитался о рекордах боя Нурмагомедова против Макгрегора

Абсолютный бойцовский чемпионат отчитался о финансовых результатах турнира UFC 229, главным боем которого стал поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова против ирландца Конора Макгрегора. Результаты исследования, которое для промоушена проводила аналитическая компания Applied Analysis, опубликованы на портале MMA News.

Турнир прошел 6 октября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile и стал самым посещаемым в истории UFC: промоушен продал 20 034 билета и заработал на этом рекордные 17,2 миллиона долларов. Общая выручка составила 86,4 миллиона долларов, что также стало максимальным показателем для одного события, проводимого UFC.

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UFC 229 создал 414 рабочих мест в Южной Неваде и принес 17,2 миллиона долларов в виде зарплат. Посетители турнира принесли штату Невада 3,7 миллиона долларов налогов. Глава промоушена Дэйна Уайт также напомнил, что соревнование стало рекордным по количеству продаж трансляций pay-per-view и по интересу глобальной аудитории.

Бой Нурмагомедова против Макгрегора был главным событием вечера. В титульном поединке досрочную победу одержал россиянин, после чего он выскочил из октагона и набросился на команду ирландца. В результате началась массовая драка с участием обоих бойцов. В настоящий момент Атлетическая комиссия штата Невада продолжает расследование, оба спортсмена временно дисквалифицированы.

1 января Уайт, оценивая вероятность проведения боя-реванша, заявил: «Если все пройдет по плану, то этот поединок должен состояться».

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