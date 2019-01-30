Нурмагомедов станет ведущим в Казахстане

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов станет ведущим реалити-шоу The Nomads на казахстанском телевидении. Об этом сообщает BNews.kz

Организаторы планируют приступить к съемкам в мае этого года. Участниками проекта станут команды спортсменов и олимпийских чемпионов из разных стран. Им предстоит пройти спортивные испытания и конкурсы на знание традиций казахского фольклора. Телепроект будут показывать в 118 странах.

Материалы по теме «Эта война не закончится никогда» Нурмагомедов уничтожил Макгрегора. И набросился на его тренера

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. В его активе 27 побед в октагоне и ни одного поражения.

29 января Атлетическая комиссия штата Невада на девять месяцев дисквалифицировала Нурмагомедова за инцидент на турнире UFC 229, где он победил ирландского бойца Конора Макгрегора в бою за пояс чемпиона организации в легком весе. После поединка россиянин напал на тренера Макгрегора Дилона Дэниса и вызвал драку между тренерами и другими спортсменами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!