Отец Нурмагомедова заговорил об освобождении от UFC

Отец российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов прокомментировал решение Атлетической комиссии штата Невада об отстранении россиянина на девять месяцев. Его слова приводит «Р-Спорт».

Отец бойца отметил, что решение в отношении его сына и команды бойца является несправедливым, и назвал его проявлением двойных стандартов. Помимо Нурмагомедова, наказанию подверглись и его секунданты — Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов, также являющиеся действующими бойцами. Отец Нурмагомедова обратил внимание на то, что команда его сына в сумме обязана выплатить 550 тысяч долларов штрафа. При этом ирландский боец Конор Макгрегор — лишь 50 тысяч.

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Абдулманап Нурмагомедов подчеркнул, что его сыну необходимо сократить срок дисквалификации. Он также отметил, что у спортсмена остался всего один бой под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). «Подеремся с кем-нибудь и постараемся стать свободными», — сообщил он.

29 января Атлетическая комиссия штата Невада огласила решение относительно инцидента на турнире UFC 229, на котором Нурмагомедов победил Макгрегора в бою за пояс чемпиона организации в легком весе. После поединка 30-летний россиянин напал на тренера Макгрегора Дилона Дэниса. В самом октагоне при этом возникла драка между секундантами российского бойца и Макгрегором. Нурмагомедов получил девять месяцев дисквалификации ирландец — полгода.

В активе Нурмагомедова 27 побед в октагоне и ни одного поражения. Россиянин является третьим бойцом UFC согласно рейтингу без учета весовых категорий.

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