Глава UFC назвал условия второго боя Макгрегора и Нурмагомедова

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал условия возможного боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Об этом функционер рассказал в эфире ESPN.

По мнению Уайта, обоим спортсменам необходимо сперва сойтись в октагоне с другими соперниками. В качестве подходящего оппонента для Макгрегора он видит американца Дональда Серроне. 30-летний Нурмагомедов, как считает Уайт, должен выйти в октагон против американца Тони Фергюсона.

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«После этих двух боев можно будет провести и матч-реванш Макгрегора и Нурмагомедова», — заявил Уайт.

29 января стало известно решение Атлетической комиссии штата Невада в отношении инцидента на UFC 229. Нурмагомедов получил девять месяцев дисквалификации и обязан будет выплатить штраф в размере полумиллиона долларов. Макгрегор отстранен на шесть месяцев. Его штраф составил 50 тысяч долларов.

35-летний Серроне уже выказывал свой интерес в поединке с Макгрегором. Бойцы уже обменялись сообщениями в социальных сетях. Фергюсона, в свою очередь, неоднократно называли потенциальным соперником Нурмагомедова. Именно с Фергюсоном россиянин должен был биться за титул на UFC 223. Однако, из-за травмы американец был вынужден сняться с турнира.

7 октября 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC в легком весе. После поединка российский спортсмен перелез через октагон и атаковал тренера ирландца Диллона Дэниса. В октагоне также началась потасовка с участием Макгрегора и секундантов Нурмагомедова.

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