Макгрегор отыскал себе пьющего соперника

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на вызов американца Дональда Серроне. Запись доступна в Twitter-аккаунте бойца.

35-летний Серроне опубликовал фото в Instagram с отсылкой к пресс-конференции Макгрегора накануне боя с Хабибом Нурмагомедовым, где ирландец предлагал сопернику, который исповедует ислам, выпить виски. «Не волнуйся, Конор. Я буду пить с тобой на прессухе. Готовь "Бадвайзер"!» — написал Серроне. Оба спортсмена выступают в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Макгрегор ответил американцу. «Похоже, намечается вечеринка!» — написал он в Twitter.

30-летний ирландец — основатель собственного бренда виски Proper 12. Этот напиток Макгрегор принес на пресс-конференцию перед боем с Нурмагомедовым. Россиянин отказался от алкоголя. В поединке с Нурмагомедовым Макгрегор проиграл. Российский боец защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Серроне одержал 35 побед и потерпел 11 поражений по правилам MMA. У Макгрегора 21 победа и четыре поражения. Ирландец — бывший чемпион UFC сразу в двух весовых категориях.

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