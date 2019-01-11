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Англичанин из UFC захотел побить Макгрегора и назвал его фирменный виски дерьмом

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Даррен Тилл

Английский боец смешанного стиля (MMA) Даррен Тилл заявил, что хотел бы встретиться в октагоне с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу IFL-TV.

В начале беседы 26-летний англичанин нелестно отозвался о фирменном виски Макгрегора Proper Twelve, назвав его «дерьмом», после чего поделился дальнейшими планами. «Хочу боя с Макгрегором в апреле, если выйдет. Может, уже и в марте, в Лондоне. Хотелось бы, чтобы дали главный бой, ну, или подеремся в Лас-Вегасе», — сказал Тилл.

Макгрегор пока не может принимать участия в поединках под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Спортсмен ожидает решения Атлетической комиссии штата Невада по инциденту с его участием на UFC 229. В тот вечер Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову и не сумел вернуть титул чемпиона UFC в легком весе. После боя в октагоне и за его пределами началась драка при участии самих спортсменов и их окружения.

В сентябре 2018-го Тилл также имел шанс получить чемпионский пояс. Британец уступил в титульном поединке американскому бойцу Тайрону Вудли — действующему чемпиону организации в полусреднем весе. Поражение стало первым в карьере Тилла. Также в его активе 17 побед и одна ничья.

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