Глава UFC назвал главную проблему Макгрегора

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что постоянные опоздания — это главная проблема ирландца Конора Макгрегора. Его слова приводятся в подкасте, опубликованном на сайте Barstool Sports.

Уайт рассказал, что с Макгрегором трудно иметь дело, но «это того стоит». «Если люди спросят меня, какая его главная проблема, я отвечу: "Он никогда не появляется вовремя"», — поделился глава промоушена. Других недостатков в ирландце он найти не сумел. Уайт описал Макгрегора как веселого парня и великолепного бойца.

В октябре Макгрегор проиграл в титульном бою россиянину Хабибу Нурмагомедову и стал одним из участников массовой драки, возникшей в октагоне. В настоящий момент идет расследование Атлетической комиссии штата Невада, оба спортсмена могут быть дисквалифицированы.

За день до поединка проходила пресс-конференция, Макгрегор опоздал на нее на 25 минут. Ирландец появился перед журналистами в белой майке-алкоголичке, в кепке и с бутылкой виски в руках. Он пообещал, что к 35 годам (сейчас ему 30) станет миллиардером.

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