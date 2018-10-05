Макгрегор в майке-алкоголичке пообещал стать миллиардером

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор пообещал, что через пять лет станет миллиардером. Речь спортсмена во время пресс-конференции перед боем с россиянином Хабибом Нурмагомедовым опубликована на YouTube-канале Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Ирландец опоздал на мероприятие на 25 минут. К тому моменту его соперник уже ответил на вопросы и покинул зал. Макгрегор появился перед журналистами в белой майке-алкоголичке, в кепке и с бутылкой виски в руках.

«Сейчас мне 30, а к 35 я стану миллиардером. За этот бой я рассчитываю получить около 50 миллионов долларов. Для бойца ММА 50 миллионов за бой — это захватывающе», — заявил спортсмен.

Он вспомнил, что в начале карьеры получал гораздо меньшие деньги, но теперь «времена изменились». «Это великолепное время для того, чтобы быть в спорте. Давайте просто им наслаждаться. И знаете, что может быть лучше денег? До хрена денег!» — сказал Макгрегор.

Нурмагомедов отвечал на вопросы журналистов около 15 минут, после чего заявил, что не намерен никого ждать, и ушел. Россиянин также сказал, что не стал бы жать руку ирландцу ни при каких обстоятельствах.

Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229. Россиянину предстоит защита титула чемпиона в легком весе. На счету бойца из Дагестана 26 побед и ни одного поражения. Ирландец одержал победы в 21 поединке и трижды уступал.

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