Макгрегор взбесил Нурмагомедова и сорвал пресс-конференцию UFC

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор не явился вовремя на пресс-конференцию Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), посвященную предстоящему бою с Хабибом Нурмагомедовым. Трансляция события появилась на сайте организации.

Российский боец ждал соперника 15 минут, после чего покинул зал пресс-конференции. «Я не думаю о Коноре. У меня есть расписание, и пресс-конференция уже давно началась. Если кто-то опаздывает, то это его проблемы», — прокомментировал случившееся Нурмагомедов.

Россиянин также сказал, что не стал бы жать руку ирландцу ни при каких обстоятельствах.

Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229. Россиянину предстоит защита титула чемпиона в легком весе.

На счету Нурмагомедова 26 побед и ни одного поражения. Макгрегор одержал победы в 21 поединке и трижды уступал.

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