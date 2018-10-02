Отец Нурмагомедова рассказал об отношении к российским фанатам Макгрегора

Абдулманап Нурмагомедов, российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) и отец бойца Хабиба Нурмагомедова, рассказал о том, как относится к россиянам, болеющим за ирландского спортсмена Конора Макгрегора. Его слова передает Sport24.

«Нормально ли, что много россиян и дагестанцев поддерживает Конора? Как вы думаете, сколько иностранных болельщиков у Хабиба? Только в США их больше миллиона. Почему, если часть людей в России болеет за Макгрегора, их должны воспринимать в штыки? Кому-то нравится этот спортсмен — пожалуйста. Это нормальное явление», — отметил Нурмагомедов. Кроме того, он признался, что лично знаком с дагестанцами, которые поддерживают Макгрегора. «Я с ними не вступаю в диалог. Просто иду мимо. Это их выбор», — добавил он.

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Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Россиянину предстоит защита титула чемпиона в легком весе.

На счету Нурмагомедова 26 побед и ни одного поражения. Макгрегор одержал победы в 21 поединке и трижды уступал.

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