Отец Макгрегора сделал прогноз на бой сына с Нурмагомедовым

Тони Макгрегор, отец ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора, сделал прогноз на бой сына с Хабибом Нурмагомедовым. Об этом он рассказал в беседе с журналистом Ариэлем Хельвани, ознакомиться с которой можно в Twitter.

«Я на сто процентов уверен, что Конор нокаутирует его в первом раунде. Другого исхода нет — Хабиб не доживет до второго раунда. Он не сможет конкурировать с Конором ни в скорости, ни в точности, ни в мощи. Думаю, Конор сломает ему череп», — резюмировал Макгрегор-старший.

Во время состоявшейся 21 сентября пресс-конференции Макгрегор в очередной раз негативно высказался об отце Нурмагомедова. Ирландец обвинил его в трусости. Нурмагомедов-старший отказался комментировать слова Макгрегора, отметив, что его сын ответит обидчику во время их боя.

Бой Макгрегора и Нурмагомедова пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 7 октября. На кону будет стоять титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, принадлежащий российскому спортсмену. Нурмагомедов подходит к поединку непобежденным, имея в активе 26 побед. Ирландец провел 24 боя в профессиональной карьере, в которых одержал 21 победу и потерпел 3 поражения.

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