Макгрегор оскорбил отца Нурмагомедова

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор оскорбил отца россиянина Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа. Соответствующую запись он оставил в Instagram.

«Абдулманап Нурмагомедов, я вижу тебя. Прячущимся за показным уважением. Прямо как твой средний сын. Дрожащий трус», — написал Макгрегор. Боец разместил кадр из видео, снятого, по всей видимости, во время его атаки на автобус с бойцами.

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30-летний ирландец сойдется в октагоне с Нурмагомедовым в бою за титул чемпиона UFC в легком весе. Поединок пройдет в рамках турнира UFC 229, который состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

Бойцы не первый раз обмениваются нелицеприятными посланиями через социальные сети. Конфликт между Макгрегором и Нурмагомедовым обострился после нападения ирландца на автобус с бойцами накануне UFC 223. По итогам судебных разбирательств ирландец был приговорен к общественным работам и обязан посетить занятия по управлению гневом.

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