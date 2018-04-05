Разъяренный Макгрегор атаковал автобус с бойцами UFC

Youtube / MMAnytt.se

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор приехал на событие Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и устроил беспорядки, атаковав автобус с бойцами. Видео опубликовано на Youtube-канале MMAnytt.se.

На видео можно разглядеть, как ирландский боец хватает ограждения и пытается атаковать автобус. По информации журналиста Ариэля Хельвани, которую он опубликовал в своем Twitter, именно в этом автобусе в тот момент находился российской боец Хабиб Нурмагомедов. Помимо этого, от действий Макгрегора пострадал американец Майкл Кьеза.

Также пользователь Nathan разместил на своем Twitter-аккаунте видео из автобуса. Было ли это то же транспортное средство или Макгрегор атаковал очередной автобус, в настоящее время уточняется.

Бой Нурмагомедова и Макса Холлоуэя состоится 7 апреля. Россиянин и ирландец неоднократно вступали в конфронтацию в соцсетях. А 4 апреля у Нурмагомедова произошла стычка с другом Макгрегора Артемом Лобовым.

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