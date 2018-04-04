Названа причина конфликта Нурмагомедова с другом Макгрегора

Интервью российского бойца смешанного стиля (ММА) Артема Лобова, являющегося другом ирландца Конора Макгрегора, стало причиной его конфликта с Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщается на сайте «Матч ТВ».

В интервью, опубликованном в июле прошлого года, Лобов усомнился в бойцовских качествах Нурмагомедова. «Хабиб снимался с боев уже шесть раз. У него чуть-чуть заболело там в заднице или еще где-то — он снимается. Вес не может даже сделать. Ему наплевать на фанатов, которые прилетели на его бой из России, хотя сколько стоит получить визу, купить билеты. Причем не один раз. Так кто здесь "чикен"? Кто боится?» — спрашивал тогда Лобов.

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Бойцы столкнулись друг с другом в лобби отеля, где проживают многие участники турнира UFC 223, который состоится в Нью-Йорке 7 апреля. После этого Нурмагомедов стал выяснять с Лобовым отношения, припоминая ему высказывания из интервью.

О конфликте спортсменов стало известно ранее 4 апреля. Нурмагомедов нецензурно высказался в адрес Лобова и нанес ему несколько шлепков по голове.

В главном бою UFC 223 29-летний Нурмагомедов поспорит за титул чемпиона в легком весе с 26-летним американцем Максом Холлоуэем, согласившимся заменить травмированного соотечественника Тони Фергюсона. В андеркарде Лобов встретится с другим американцем — Алексом Касересом.

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