Сбежавшего от Нурмагомедова Макгрегора назвали «ирландским молокососом»

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор избегает встречи с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, потому что дерется только с теми, кого может победить. Такое мнение высказал менеджер спортсмена из Дагестана Али Абдель-Азиз, слова которого приводит TMZ.

«Он не настоящий боец. Он дерется только когда знает, что может победить. Хабиб — его папочка. И этот придурок боится своего папочки. Полный стыд. Все ирландцы, которых я знаю, жесткие. Макгрегор — единственный мягкий ирландец», — раскритиковал бойца Абдель-Азиз.

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Издание отмечает, что после отмены боя между Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном россиянин сразу попытался связаться с Макгрегором, чтобы провести поединок, но до бывшего чемпиона легкого веса по версии UFC никто не смог дозвониться.

Абдель-Азиз заявил, что Макгрегор — «маленький ирландский молокосос», в отличие от Макса Холлоуэя, настоящего «гавайского воина», который согласился биться с Нурмагомедовым вместо травмированного Фергюсона.

В главном бою турнира UFC 223, который состоится 7 апреля, 29-летний Нурмагомедов поспорит за титул чемпиона в легком весе с 26-летним Холлоуэем. В андеркарде друг Макгрегора Артем Лобов встретится с другим американцем — Алексом Касересом.

3 апреля между Лобовым и Нурмагомедовым разгорелся конфликт в лобби отеля, в котором проживают многие участники турнира. Дагестанец напомнил сопернику об интервью, которое тот дал в июле, нецензурно обругал и нанес несколько шлепков по голове.

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