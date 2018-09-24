Макгрегору прилетела угроза из Чечни

Чеченский боец смешанного стиля (ММА) Хусейн Халиев записал видеообращение к ирландцу Конору Макгрегору. Спортсмен призвал его ответить за слова, сказанные на пресс-конференции с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Конор, ты большой мастер болтовни. Я в этом убедился, посмотрев пресс-конференцию. Эта болтовня у тебя проходит в Ирландии, Америке и еще где-то. Но когда дело касается Чечни или Кавказа, тебе нужно думать, что можно говорить, а что нельзя. За твои слова тебе придется ответить в клетке или за ее пределами», — заявил Халиев.

Боец подчеркнул, что чеченцы никогда не прощают того, кто задел честь семьи или любого другого человека. «Поэтому советую тебе побыстрее раскаяться и принести извинения, ведь жизнь не заканчивается боем с Хабибом. Следи за языком, если не ищешь больших приключений», — пригрозил Халиев.

Пресс-конференция перед боем спортсменов на UFC 229 прошла в ночь на 21 сентября. Макгрегор позволил себе несколько оскорбительных высказываний в адрес оппонента и, в частности, предлагал Нурмагомедову выпить виски. Также он прошелся по главе Чечни Рамзану Кадырову, назвав того диктатором.

Бойцы встретятся в октагоне 6 октября. Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. Ему предстоит первая защита титула. Макгрегор, в свою очередь, дважды становился чемпионом организации в разных весовых категориях.

На счету Нурмагомедова 26 побед и ни одного поражения. 30-летний Макгрегор в своей карьере потерпел лишь три поражения. 21 раз ирландец выходил из октагона победителем.

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