Отец Нурмагомедова остался без американской визы

Отцу и тренеру российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапу Нурмагомедову отказали в предоставлении американской визы. Об этом в пятницу, 28 сентября, сообщает ТАСС.

Нурмагомедов-старший проходил собеседование 28 сентября в посольстве США в Стамбуле. Он не сможет присутствовать на бое сына с ирландцем Конором Макгрегором. Поединок состоится в ночь на 7 октября в Лас-Вегасе.

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Виза Абдулманапа Нурмагомедова была аннулирована в 2015 году. По словам тренера, он поплатился за то, что пронес на поединок с участием российского бойца Ислама Махачева в Хьюстоне два российских флага. С тех пор он не посетил ни одного боя сына на территории США.

Ранее Хабиб Нурмагомедов обращался к президенту Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйне Уайту с просьбой помочь в оформлении визы для отца. Проблемы с въездом в страну возникают у многих российских бойцов, имеющих действующие контракты с организацией. Во время турнира UFC в Москве ряд отечественных спортсменов обращали внимание на эту проблему, а один из них, Майрбек Тайсумов, признался, что задумывается о завершении карьеры из-за проблем с визой, что не позволяет ему драться на территории США с соперниками, занимающими высокие места в рейтинге UFC.

Нурмагомедов и Макгрегор поспорят за титул чемпиона UFC в легком весе, принадлежащий россиянину. Он завоевал пояс в апреле, победив американского бойца Эла Яквинту единогласным решением судей. Нурмагомедов остается непобежденным после 26 боев в профессиональной карьере. Макгрегор одержал 21 победу при 3 поражениях.

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