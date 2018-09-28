Фанаты Нурмагомедова ополчились на Бузову

Поклонники бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова раскритиковали певицу и телеведущую Ольгу Бузову за пост в Instagram. Гневные комментарии появились под записью, на которой исполнительница одета в хоккейный свитер с надписью «КОНАР».

ХК Трактор @hc_traktor спасибо за Вашу любовь и поддержку 🙏🏻 Удачного сезона 🏒#моилюдивсегдасомной 😌 #бузова#1 Фото опубликовано @buzova86

Бузова надела свитер челябинского «Трактора» — клуба Континентальной хоккейной лиги, спонсором которого является завод КОНАР, производящий детали и узлы трубопроводов. Ряд подписчиков певицы перепутал название спонсора с именем ирландского бойца ММА Конора Макгрегора, поединок с которым предстоит Нурмагомедову в ночь на 7 октября. Их не смутила даже подпись к фотографии, в которой Бузова благодарила «Трактор» и желала ему удачи в новом сезоне.

«Конар... Как можно этого придурка поддерживать?» — удивился один из подписчиков Бузовой.

«Я отписываюсь! Стыд и позор» — возмутился другой.

«Ты мразь!» — резюмировал третий.

Нашлись в комментариях и те, кто поддержал Макгрегора. «Бузова, неужели ты хоть раз права! Я за Конора!» — написал один из пользователей.

Бой Нурмагомедова и Макгрегора пройдет в Лас-Вегасе. На кону будет стоять титул чемпиона UFC в легком весе, принадлежащий российскому бойцу. Ранее поясом владел ирландец.

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