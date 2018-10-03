Макгрегор захотел грязных фото Нурмагомедова

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал, что его соперник ирландец Конор Макгрегор искал порочащую его информацию перед боем. Об этом сообщает Sports.ru

«Конор написал сообщение одному человеку, который знаком с моим близким другом, и сказал: "Есть ли у тебя что-то на Хабиба: любая информация или грязное фото? Пришли мне это, и я заплачу тебе 10 тысяч долларов"», — сказал Нурмагомедов.

По мнению россиянина, своим поступком Макгрегор показал слабость. «Может быть, он думает, что все такие же проститутки, как он? Что всем можно заплатить и что-то найти. Конор, я не проститутка, в отличие от тебя, так что расслабься», — добавил он.

Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229. Россиянину предстоит защита титула чемпиона в легком весе.

На счету Нурмагомедова 26 побед и ни одного поражения. Макгрегор одержал победы в 21 поединке и трижды уступал.

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