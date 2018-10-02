Жириновский и Валуев поддержали Нурмагомедова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и депутат Государственный Думы Николай Валуев поучаствовали во флешмобе в поддержку российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова. Соответствующие фотографии политики разместили в своих Instagram-аккаунтах.

Оба политика сфотографировались с головными уборами и разместили снимки в социальных сетях с хештегом #ВШапкеЗаХабиба. Таким образом Жириновский и Валуев выразили поддержку 30-летнему спортсмену перед его боем с Конором Макгрегором на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Фото опубликовано @zhirinovskiy

«Хабиб, с тобой вся Россия! Верим в тебя!» — написал Жириновский в своем Instagram.

Фото опубликовано @nickvaluev

«Поддержим нашего бойца!» — призвал Валуев в своем Instagram.

Сам флешмоб запустил «Матч ТВ». Телеканал также проведет прямую трансляцию боя.

Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе. Россиянину предстоит защита титула чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов не знает поражений: на его счету 26 побед и ни одного поражения. У Макгрегора 21 победа при трех поражениях.

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