В поединке Нурмагомедова с Макгрегором появился запасной боец

Американец Тони Фергюсон будет запасным бойцом в бою между ирландцем Конором Макгрегором и российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, рассказал президент UFC Дэйна Уйат в ходе пресс-конференции, посвященной предстоящему событию. Ее трансляция ведется на сайте организации.

«Посмотрим, что будет. Сначала ребята должны сделать вес. Если что-то пойдет не так, Тони Фергюсон будет следующим на очереди», — сказал Уайт.

Ирландский боец опоздал на пресс-конференцию, чем взбесил россиянина: Хабиб Нурмагомедов покинул зал после 15-минутного ожидания соперника. «Я не думаю о Коноре. У меня есть расписание, и пресс-конференция уже давно началась. Если кто-то опаздывает, то это его проблемы», — объяснил случившееся он.

Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229. Россиянину предстоит защита титула чемпиона в легком весе.

На счету Нурмагомедова 26 побед и ни одного поражения. В активе Макгрегора 21 победа при трех поражениях.

Прежде россиянин четыре раза не сумел выйти в октагон против американца Тони Фергюсона. Трижды бой отменялся, потому что кто-то из соперников получал травму, еще в одном случае Нурмагомедов попал в больницу из-за ускоренной «сушки».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!