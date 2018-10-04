Глава UFC пожалел Макгрегора

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт выразил мнение, что ирландец Конор Макгрегор незаслуженно подвергается критике со стороны общественности. Его слова приводит BT Sport.

«Конор не получает того уважения, которое заслуживает. Это уникальный спортсмен и великий боец, которого не ценят», — заявил глава UFC.

Уайт отметил, что победа над россиянином Хабибом Нурмагомедовым изменит общественное мнение, и ирландец получит всеобщее признание. «После триумфа над россиянином даже ненавистники начнут уважать Конора и признают, что Макгрегор — один из величайших спортсменов в истории смешанных единоборств», — добавил он.

Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229. Россиянину предстоит защита титула чемпиона в легком весе.

На счету Нурмагомедова 26 побед и ни одного поражения. Макгрегор одержал победы в 21 поединке и трижды уступал.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!