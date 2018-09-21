В UFC рассказали о местах для Путина и Трампа на бое Нурмагомедова с Макгрегором

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал возможное приглашение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Об этом сообщает TMZ.

«Приглашены ли Путин или Трамп? Они оба всегда приглашены. Правда, президент Трамп уже передал, что не приедет на поединок. Считает, что его появление тут может все испортить. Поэтому он посмотрит бой на pay-per-view», — рассказал Уайт.

В ночь на 21 сентября состоялась пресс-конференция, приуроченная к бою между Нурмагомедовым и Макгрегором на UFC 229. В ходе общения с прессой, Макгрегор неоднократно позволял себе грубости в адрес оппонента. Ирландец также в шутку предложил Нурмагомедову выпить виски в честь 30-летия россиянина.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. 6 октября в Лас-Вегасе ему предстоит защита титула в бою с Макгрегором. В активе россиянина 26 боев, в каждом из которых он одерживал победу. Макгрегор одержал 21 победу и потерпел три поражения.

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