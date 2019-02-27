Российский комик оправдался за «злую шутку» о дагестанцах после шквала угроз

Денис Косяков / YouTube

Российский комик Денис Косяков пожаловался на угрозы после публикации поста в Twitter, высмеивающего поведение бойца Хабиба Нурмагомедова. О произошедшем он сообщил в ролике «Дагестанцы, привет!», опубликованном на YouTube.

«Надо отдать должное, никто извинений от меня не требовал. И это прогресс, это хорошо. Правда, поступали угрозы в мой адрес, и это чуть хуже. И еще хуже то, что поступали угрозы в адрес моей жены и детей», — признался Косяков, уточнив, что такое поведение нельзя назвать достойным и мужественным.

По словам комика, его возмутило требование Нурмагомедова наказать организаторов спектакля «Охота на мужчин». Он отреагировал на него шуткой о любви жителей Дагестана к боям и стрельбе.

«По этому поводу я написал злую шутку. Шутку, без оскорблений! Но оскорбиться люди все равно умудрились», — пояснил Косяков. Он добавил, что первым на его высказывание отреагировал известный игрок в КВН Омар Алибутаев, творчество которого он очень уважает.

По словам комика, он удалил спорную публикацию и связался с Алибутаевым. Юморист уточнил, что ситуация разрешилась мирно, — КВН-щик также стер «историю» в Instagram, посвященную посту Косякова.

В финале ролика Косяков заявил, что по-прежнему не принимает запрета на антрепризы и не изменит своего мнения. Он обратился к жителям Дагестана и уточнил, что тем будет скучно, если они будут протестовать против любых выступлений и спектаклей.

Ранее Нурмагомедов поддержал запрет концертов Егора Крида в Махачкале. На этой почве между бойцом и артистом произошел конфликт.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!