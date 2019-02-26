«Заваленный» угрозами актер покаялся перед Нурмагомедовым за спектакль

Российский актер Иван Жидков обратился к бойцу смешанного стиля (MMA) Хабибу Нурмагомедову с извинениями по поводу театральной постановки, вызвавшей негативную реакцию спортсмена. Актер опубликовал в своем Instagram-аккаунте соответствующий пост.

Жидков принес извинения бойцу за неумышленное оскорбление дагестанских зрителей. Он пояснил, что пьеса «Охота на мужчин» является классическим произведением и его играют в театрах по всему миру. 35-летний актер также признался, что его директ «завален угрозами».

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25 февраля Нурмагомедов раскритиковал театральную постановку, прошедшую в Махачкале. Спортсмена возмутила сцена сексуального характера, фрагмент которой он разместил в Instagram. Нурмагомедов выразил мнение, что организовывать подобного рода мероприятия в Дагестане никто не должен.

30-летний боец не впервые поднимает вопрос о допустимости проведения тех или иных мероприятий на территории Дагестана. В сентябре 2018-го Нурмагомедов поддержал отмену концерта музыканта Егора Крида.

Нурмагомедов — действующий боец и чемпион UFC в легком весе. На его счету 27 побед в 27 боях в профессиональной карьере.

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