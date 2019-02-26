В Дагестане потребовали ввести цензуру из-за разозлившей Нурмагомедова пьесы

Муфтият Дагестана попросил принять во внимание чувства верующих и ввести в спектаклях цензуру в соответствии с принятыми в регионе нормами морали. Об этом сообщил руководитель отдела фетв при муфтияте Зайнулла Атаев в своем Instagram-аккаунте во вторник, 26 февраля.

Недовольство религиозных представителей вызвала постановка «Охота на мужчин». Как заявил Атаев, он не исключает что «подобные спектакли или "культурные диверсии", несущие все предпосылки к деградации жителей республики», могут быть спланированы и в будущем. Он также потребовал не предоставлять площадки для представлений с обнаженными актерами, имитирующими интимные сцены.

«Хвала Всевышнему, что наше общество сохранило нравственный иммунитет, способность отличать оскорбительное для сознания духовно здорового человека и подвергать его критике и порицанию. А пренебрежительное отношение организаторов подобных зрелищ к религиозным чувствам верующих вызывает боль, огорчение и опасение за стабильность в нашем обществе», — добавил Атаев.

25 февраля боец MMA Хабиб Нурмагомедов раскритиковал показанную в Махачкале пьесу «Охота на мужчин» и потребовал оградить Дагестан от такого творчества. На следующий день Иван Жидков, актер и продюсер спектакля, принес извинения спортсмену. Вместе с тем он подчеркнул, что получил в свой адрес множество угроз.

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