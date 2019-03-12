Друг Макгрегора высказался о реванше ирландца против Нурмагомедова

Боец смешанного стиля (ММА) и друг Конора Макгрегора Артем Лобов заявил, что ирландский спортсмен желает провести бой-реванш против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Его слова приводит RT.

Лобов выразил надежду на то, что повторный поединок Макгрегора и Нурмагомедова все же состоится. Также он напомнил, что у ирландца многое получилось во время первого боя, который он проиграл. «Это значит, что наши заготовки сработали. Есть нюансы, над которыми необходимо поработать, но Макгрегор способен победить в этой схватке», — заверил Лобов.

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Поединок между Макгрегором и Нурмагомедовым состоялся в октябре, досрочную победу одержал россиянин. После этого ходили слухи о том, что спортсмены могу провести реванш. В частности, глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал, что бойцам необходимо сперва сойтись в октагоне с другими соперниками.

В настоящий момент Нурмагомедов и Макгрегор дисквалифицированы из-за драки, которая вспыхнула после их поединка. Россиянин в январе получил девять месяцев дисквалификации и обязан будет выплатить штраф в размере полумиллиона долларов. Макгрегор отстранен на шесть месяцев. Его оштрафовали на 50 тысяч долларов.

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