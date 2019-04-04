Описана реакция Нурмагомедова на оскорбления Макгрегора

Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз описал реакцию своего клиента на оскорбления со стороны ирландца Конора Макгрегора. Его слова приводятся на YouTube-канале таблоида TMZ.

По словам Абдель-Азиза, Нурмагомедов улыбался. «А когда он улыбается, это очень опасно», — сказал менеджер бойца. Также он заметил, что Нурмагомедов — человек веры, он не хочет причинять людям боль. Абдель-Азиз призвал Макгрегора перестать оскорблять семью и религию россиянина. В противном же случае ирландцу и его охране придет конец.

Также менеджер предположил, что если бы Макгрегор и Нурмагомедов встретились в уличном бою на смерть, то ирландца уже бы не было.

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4 апреля Макгрегор вновь объявил о возвращении в ММА, после чего принялся оскорблять жену Нурмагомедова в социальных сетях. Он заявил, что супруга россиянина — полотенце, приложив фотографию со свадьбы бойца. На снимке лицо девушки закрыто. Позднее ирландец удалил этот пост.

Нурмагомедов в ответной публикации назвал Макгрегора насильником и заявил, что его настигнет кара. Глава UFC Дэйна Уайт признал, что ситуация вышла из-под контроля, а также отметил, что промоушен пытается найти решение.

Макгрегор и Нурмагомедов сошлись в бою в октябре 2018 года, победу праздновал россиянин. Он защитил чемпионский пояс UFC в легком весе.

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