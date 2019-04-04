Глава UFC отреагировал на конфликт между Макгрегором и Нурмагомедовым

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт поделился мнением о конфликте между чемпионом организации, россиянином Хабибом Нурмагомедовым, и ирландцем Конором Макгрегором. Его слова приводятся в Twitter-аккаунте Джеда Гудмана.

«Я в курсе их перепалки в социальных сетях. Ситуация вышла из-под контроля, уровень конфликта просто недопустим. Мы предпринимаем все возможные шаги и общаемся с командами Хабиба и Конора, но не хотим выносить ситуацию на всеобщее обозрение», — заявил Уайт.

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Ранее Макгрегор объявил о возобновлении карьеры. Девять дней назад он заявлял, что уходит из спорта. Тогда же боец стал критиковать бывшего соперника в социальных сетях: в одном из постов он назвал Нурмагомедова «крысой», затем оскорбил жену дагестанца, сравнив ее с полотенцем.

В ответ на это Нурмагомедов назвал ирландца насильником, которого еще настигнет наказание.

В последнем поединке в октябре 2018 года Макгрегор проиграл Нурмагомедову. После боя россиянин напал на тренера ирландца по борьбе Диллона Дэниса, и между командами вспыхнула потасовка. В результате оба спортсмена были дисквалифицированы.

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