Макгрегор оскорбил жену Нурмагомедова и удалил пост

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отметился очередным оскорбительным высказыванием в адрес россиянина Хабиба Нурмагомедова. Ирландец позже удалил пост в Twitter, однако на него успели обратить внимание в MMA Junkie.

«Чувак, твоя жена — полотенце», — написал 30-летний ирландец, прикрепив фото Нурмагомедова рядом с супругой с закрытым лицом. Позже Макгрегор удалил сообщение.

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2 апреля Нурмагомедов выразил мнение, что уход Макгрегора из спорта является манипуляцией. Российский боец сравнил ирландца с ревнивой женой.

26 марта Макгрегор объявил о завершении карьеры в MMA. Россиянин отреагировал на данное сообщение фразой «в джунглях может быть только один король».

В ночь на 7 октября 2018 года Магкрегор уступил Нурмагомедову в поединке за пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. На пресс-конференции, приуроченной к бою, ирландец неоднократно оскорблял Нурмагомедова и его близких. В частности, нападкам со стороны Макгрегора подвергся отец российского бойца — Абдулманап Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. Он занимает третью строчку в рейтинге лучших бойцов организации без учета весовых категорий. В его активе 27 побед и ни одного поражения.

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