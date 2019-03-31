Нурмагомедов отреагировал на оскорбление со стороны Макгрегора

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбительный комментарий ирландца Конора Магкрегора. Запись доступна в Twitter-аккаунте россиянина.

«Конор, деньги приходят и уходят. А вот честь, которую ты в тот вечер потерял, уже не вернешь. Тебе с этим жить. Что, покончил с MMA и решил начать карьеру в Twitter?» — написал Нурмагомедов.

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Ранее 31 марта ирландец поиздевался над постом Нурмагомедова, где россиянин поблагодарил поклонников за поддержку и вспомнил поединок за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против Эла Яквинты. Макгрегор назвал россиянина «крысой» и заявил, что после их поединка на UFC 229 «братья» Нурмагомедова ушли с «подбитыми глазами», а сам россиянин лишился денег.

Оба спортсмена отбывают дисквалификацию за участие в беспорядках после UFC 229. Срок наказания Макгрегора истекает в апреле, однако боец объявил, что завершил карьеру в MMA. Нурмагомедов, по словам главы UFC Дэйны Уайта, вернется в клетку в сентябре 2019-го.

В ночь на 7 октября прошлого года Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором, защитив пояс чемпиона UFC в легком весе. После боя россиянин бросился на тренера ирландца по борьбе Диллона Дэниса, а в самом октагоне вспыхнула драка между Макгрегором и секундантами российского спортсмена.

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