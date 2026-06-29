Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:17, 29 июня 2026Мир

США задумали массово производить ракеты по системе «Макдональдса»

FT: США пытаются выстроить систему массового производства ракет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

США пытаются выстроить систему массового производства ракет, восполняя запасы, потраченные во время войны с Ираном. Об этом пишет Financial Times (FT).

Как рассказал владелец оборонной группы Co-Aspire Дуг Дененни, его компания задумала массово производить боеприпасы по системе ресторанов McDonalds: без сложного оборудования и с четкими инструкциями.

«Все это подготовлено на случай, если нам придется действовать очень быстро. Это можно было бы собрать даже в школьном спортзале. Это как "Макдональдс"», — пояснил он.

По информации издания, война в Иране показала, что запасы вооружений во время массированных ударов быстро исчерпываются, а производить точно такие же долго и дорого. Поэтому США перестраивают свою стратегию с упором на массированное использование дешевых ракет и дронов, производство которых можно поставить на поток.

Ранее сообщалось, что траты Пентагона на военные действия против Ирана достигли порядка 40 миллиардов долларов. Наиболее серьезной статьей расходов для США стали боеприпасы (26 миллиардов долларов), в частности, было израсходовано порядка тысячи ракет Tomahawk (цена за единицу — 2,5 миллиона долларов).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал главную задачу спецоперации. Что сказал президент о ходе СВО, новых предложениях по Украине и встрече в Анкоридже?

    В Раде раскрыли способ переизбрать Зеленского

    Трамп назвал коммунизм величайшей угрозой США

    Европе припомнили отказ от российской энергии на фоне рекордной жары

    Польша вновь потребовала репарации от Германии

    Раскрыты подробности о подготовке к экзаменам сдавшей ЕГЭ на 500 баллов москвички

    В Евросоюзе начали обсуждать выделение нового кредита Украине после 2027 года

    В сети восхитились внешностью возлюбленной Ди Каприо на фото с голой грудью

    США задумали массово производить ракеты по системе «Макдональдса»

    Стало известно об интересе украинцев к российскому гражданству

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok