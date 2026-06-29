США задумали массово производить ракеты по системе «Макдональдса»

FT: США пытаются выстроить систему массового производства ракет

США пытаются выстроить систему массового производства ракет, восполняя запасы, потраченные во время войны с Ираном. Об этом пишет Financial Times (FT).

Как рассказал владелец оборонной группы Co-Aspire Дуг Дененни, его компания задумала массово производить боеприпасы по системе ресторанов McDonalds: без сложного оборудования и с четкими инструкциями.

«Все это подготовлено на случай, если нам придется действовать очень быстро. Это можно было бы собрать даже в школьном спортзале. Это как "Макдональдс"», — пояснил он.

По информации издания, война в Иране показала, что запасы вооружений во время массированных ударов быстро исчерпываются, а производить точно такие же долго и дорого. Поэтому США перестраивают свою стратегию с упором на массированное использование дешевых ракет и дронов, производство которых можно поставить на поток.

Ранее сообщалось, что траты Пентагона на военные действия против Ирана достигли порядка 40 миллиардов долларов. Наиболее серьезной статьей расходов для США стали боеприпасы (26 миллиардов долларов), в частности, было израсходовано порядка тысячи ракет Tomahawk (цена за единицу — 2,5 миллиона долларов).

