Стало известно об интересе украинцев к российскому гражданству

Генконсул Пукалов: Украинцы в США интересуются российским гражданством

Генконсульство России в Хьюстоне зафиксировало интерес украинцев к гражданству России. Об этом в интервью РИА Новости сообщил российский генконсул в Хьюстоне Николай Пукалов.

«Фиксируем устойчивый интерес со стороны граждан, в том числе украинцев и других выходцев из бывших союзных республик, к вопросам, связанным с российским гражданством», — рассказал он.

Генконсул добавил, что наряду с загранпаспортами сфера гражданства является одним из самых загруженных направлений работы.

Ранее сообщалось, что украинцы начали больше приезжать в Россию. В первом квартале 2026 года в Россию приехали более 5640 граждан Украины, что на 214 превышает показатели аналогичного периода 2025 года.

До этого генконсул России в Нью-Йорке Алексей Марков рассказал, что живущие в США украинцы начали все чаще интересоваться программой по переселению соотечественников в Россию. По его словам, мотив переезда у всех разный — одни люди хотят воссоединиться с семьей, другие оказались недовольны жизнью в США, а некоторые и боятся, что их принудительно вернут на Украину.