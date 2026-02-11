Украинцы в США начали массово интересоваться переездом в Россию

Генконсул Марков рассказал, что украинцы в США интересуются переездом в Россию

Живущие в США украинцы начали все чаще интересоваться программой по переселению соотечественников в Россию. Об этом рассказал генконсул России в Нью-Йорке Алексей Марков в интервью РИА Новости.

«Граждане Украины, желающие получить российское гражданство, теперь активно интересуются модальностями госпрограммы по переселению соотечественников», — поделился дипломат, подчеркнув, что в 2025 году количество человек, обратившихся с вопросами по этому вопросу, кратно возросло.

Марков отметил, что мотив переезда в Россию у всех разный — одни люди хотят воссоединиться с семьей, другие просто оказались недовольны жизнью в США, а некоторые и вовсе боятся, что их принудительно вернут на Украину.

Ранее на Украине вступил в силу закон о множественном гражданстве. Согласно ему, украинцы смогут получать второе гражданство США, Канады, Германии, Польши и Чехии.