Бывший СССР
18:35, 16 января 2026Бывший СССР

Украинцам разрешили получать второе гражданство

На Украине вступил в силу закон о множественном гражданстве
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине вступил в силу закон о множественном гражданстве. Об этом сообщает издание «Интерфакс-Украина».

Согласно ему, украинцы смогут получать второе гражданство США, Канады, Германии, Польши и Чехии. Граждане этих стран также смогут получать гражданство Украины по упрощенной процедуре.

Помимо этого, новый закон, как отмечает издание «Страна.ua», является основанием для лишения гражданства тех, кто имеет российский паспорт.

Закон о множественном гражданстве Верховная Рада Украины приняла во втором чтении 18 июня 2025 года. Тогда в поддержку решения высказались 243 депутата.

