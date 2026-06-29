Польша вновь потребовала репарации от Германии

Spiegel: Польша добивается от Германии репараций жертвам Второй мировой войны

Польша вновь добивается от Германии репараций жертвам Второй мировой войны, об этом сообщает Der Spiegel.

Варшава требует ежегодных выплат пострадавшим от нацистской оккупации, примерно по 2,3 тысячи евро ежегодно. Исходя из количества ныне живущих поляков, которым могут полагаться выплаты (таковых порядка 50 тысяч человек), расходы немецкого правительства могут достигнуть 300 миллионов евро.

Германия ранее неоднократно отвергала требования Польши о репарациях, опасаясь, что в случае уступок другие страны, пострадавшие в годы Второй мировой войны, могут потребовать аналогичных выплат.

В середине марта от Германии потребовал репараций президент Польши Кароль Навроцкий. По его словам, процесс выплаты репараций может начаться с того, что Германия профинансирует вооружение для польской армии и восточного фланга НАТО из своего бюджета.

