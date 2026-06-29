Потомок Бисмарка заявил о ненужности НАТО

Потомок Бисмарка заявил, что НАТО больше не нужна

Основатель российско-немецкого общественного проекта «Бисмарк-диалог», потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк заявил, что сейчас НАТО больше не нужна. Его слова приводит ТАСС.

Бисмарк подчеркнул, что многие в Германии заявляют о ненадобности НАТО.

«Варшавского договора больше нет. Во время холодной войны подобный противовес был, возможно, нужен. Но сегодня такое военное объединение больше не нужно», — отметил он.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО и министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не сможет выжить без США. По его мнению, Европейский союз (ЕС) не в состоянии заменить альянс.