На Западе предсказали крах НАТО без одной страны

Столтенберг: НАТО не сможет выжить без США, а ЕС не в состоянии заменить альянс

НАТО не сможет выжить без США, а Европейский союз (ЕС) не в состоянии заменить альянс. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО и министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг в беседе со шведским телеканалом SVT.

«Нет, это не то НАТО, которое мы знаем почти 80 лет, поскольку речь идет именно о Европе и США, которые вместе противостоят всем угрозам», — поделился он.

Политик отметил, что государствам альянса необходимо предпринять все меры для предотвращения раскола между США и Европой. Он также подчеркнул, что Евросоюз не заменит НАТО в сфере безопасности.

Ранее финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема назвал слова главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен необычными, учитывая кризис на Украине. «Урсула сделала смелое заявление о том, что нападение на одну страну ЕС — это нападение на всех», — написал он.