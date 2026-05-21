Заявление главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен является необычным, учитывая ситуацию на Украине. Об этом написал финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в социальной сети X.

«Урсула сделала смелое заявление о том, что нападение на одну страну ЕС — это нападение на всех, что весьма необычно для нынешней ситуации, когда дела у Украины и Европы не улучшаются», — говорится в публикации.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина планирует запустить беспилотники с территории стран Прибалтики. Он также предупредил, что в случае, если эти государства позволят Киеву запускать дроны со своей территории, членство в НАТО не защитит их от ответных мер.

Урсула фон дер Ляйен назвала неприемлемыми «угрозы» России в адрес стран Прибалтики и подчеркнула, что Европейский союз продолжит укреплять безопасность своего восточного фланга, обеспечивая надежную коллективную оборону и боеготовность на всех уровнях.