Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:41, 21 мая 2026Мир

На Западе назвали необычным заявление фон дер Ляйен о России

Мема: Заявление фон дер Ляйен является необычным, учитывая ситуацию на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Заявление главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен является необычным, учитывая ситуацию на Украине. Об этом написал финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в социальной сети X.

«Урсула сделала смелое заявление о том, что нападение на одну страну ЕС — это нападение на всех, что весьма необычно для нынешней ситуации, когда дела у Украины и Европы не улучшаются», — говорится в публикации.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина планирует запустить беспилотники с территории стран Прибалтики. Он также предупредил, что в случае, если эти государства позволят Киеву запускать дроны со своей территории, членство в НАТО не защитит их от ответных мер.

Урсула фон дер Ляйен назвала неприемлемыми «угрозы» России в адрес стран Прибалтики и подчеркнула, что Европейский союз продолжит укреплять безопасность своего восточного фланга, обеспечивая надежную коллективную оборону и боеготовность на всех уровнях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ВСУ высказались о радиоактивных БПЛА у армии России

    Популярная российская стримерша попала в базу «Миротворца»

    НАТО уличили в противодействии российскому ядерному «Посейдону»

    С рэпера Pharaoh взыскали деньги из-за наркотиков

    Гол российского нападающего помог «Вегасу» обыграть «Колорадо» в плей-офф НХЛ

    В Иране развеяли слухи вокруг верховного лидера

    В США расхвалили Си Цзиньпина после встреч с Путиным и Трампом

    Китайский инженер оценил подарок от Путина

    Шансы на изменение отношений США и Китая после визита Путина в КНР оценили

    В российском регионе мошенники нажили на горе инвалидов миллиард рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok