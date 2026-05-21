В Европе раскритиковали Каллас за сравнение Китая с раком

Politico: В ЕК раскритиковали Каллас за сравнение китайской торговли с раком

Чиновники Европейской комиссии (ЕК) раскритиковали верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас за ее сравнение китайской торговли с раком. Об этом сообщает Politico.

«Так дипломаты не выражаются... Есть слова, которыми вы сигнализируете, но вы же не называете страны болезнью», — отметил неназванный европейский чиновник, комментируя слова Каллас о необходимости «химиотерапии» для борьбы с последствиями китайской торговой политики.

По словам чиновника, пять национальных правительств пожаловались в Брюссель на высказывания Каллас. При этом в Брюсселе официально дистанцировались от слов главы евродипломатии, заявив, что ее высказывания не отражают позицию Еврокомиссии. «Это не позиция Европейской комиссии», — заявила пресс-секретарь Паула Пиньо.

Ранее президент России Владимир Путин завершил двухдневный визит в Китай. Во время визита глава государства провел с председателем КНР Си Цзиньпином переговоры, по итогам которых было подписано совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.