Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:24, 21 мая 2026Мир

В Европе раскритиковали Каллас за сравнение Китая с раком

Politico: В ЕК раскритиковали Каллас за сравнение китайской торговли с раком
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Чиновники Европейской комиссии (ЕК) раскритиковали верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас за ее сравнение китайской торговли с раком. Об этом сообщает Politico.

«Так дипломаты не выражаются... Есть слова, которыми вы сигнализируете, но вы же не называете страны болезнью», — отметил неназванный европейский чиновник, комментируя слова Каллас о необходимости «химиотерапии» для борьбы с последствиями китайской торговой политики.

По словам чиновника, пять национальных правительств пожаловались в Брюссель на высказывания Каллас. При этом в Брюсселе официально дистанцировались от слов главы евродипломатии, заявив, что ее высказывания не отражают позицию Еврокомиссии. «Это не позиция Европейской комиссии», — заявила пресс-секретарь Паула Пиньо.

Ранее президент России Владимир Путин завершил двухдневный визит в Китай. Во время визита глава государства провел с председателем КНР Си Цзиньпином переговоры, по итогам которых было подписано совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о плане ударов по России

    Россияне активно покупают машины одного типа в 2026

    СОБР нагрянул к участвовавшим в драке с россиянками с метлами и палками цыганкам

    Зеленский показал фото в вышиванке

    В Европе раскритиковали Каллас за сравнение Китая с раком

    ВКС России начали отработку снаряжения «Кинжалов» спецзарядами

    Правоохранители заинтересовались рехаб-центром Пьехи с проживанием за 180 тысяч в месяц

    Осужденный за терроризм Балог решился на поджоги в российском регионе

    В Московском зоопарке рассказали об особенностях жизни животных в жару

    Популярная российская стримерша попала в базу «Миротворца»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok