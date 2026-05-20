Путин завершил визит в Китай

Путин завершил двухдневный визит в Китай

Президент России Владимир Путин завершил свой двухдневный визит в Китай. Об этом сообщает РИА Новости.

В аэропорту российского президента провожали бойцы роты почетного караула и школьники с флагами России и Китая. Они кричали фразу: «Сердечно провожаем».

Путин прибыл в Китай 19 мая. Его встретил глава МИД Китая Ван И. Для российской делегации была организована торжественная церемония с участием почетного караула и детей, размахивающих флагами России и Китая.

Во время визита глава государства провел с председателем КНР Си Цзиньпином переговоры, по итогам которых было подписано совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.