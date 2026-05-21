СОБР нагрянул к участвовавшим в драке с россиянками с метлами и палками цыганкам

СОБР провел профилактический рейд в Солодушино у участвовавших в драке цыган

Бойцы СОБРа нагрянули к цыганкам, которые с метлами и палками участвовали в массовой драке с жительницами села Солодушино в Волгоградской области. Об этом стало известно порталу V1.ru.

По сведениям российского издания, сотрудники правоохранительных органов провели профилактический рейд в домах цыган. Владельцы сами впустили силовиков. Те осмотрели шкафы и тайники.

Некоторые цыганки громогласно пытались доказать свою непричастность к потасовке. Однако на их лицах были видны ссадины и синяки.

Владельцам домов также рассказали, как следует трепетно относится к традиционным российским ценностям, в том числе добрососедским отношениям вне зависимости от национальности и социального статуса.

Профилактические мероприятия у цыган в Солодушино длились около четырех часов. Части собственников были выписаны штрафы. Организовавшей массовую драку цыганке назначили сутки административного ареста. Она раскаялась и признала вину.

Массовая драка селе Солодушино произошла 19 мая. Местные власти рассказали, что виноваты обе стороны конфликта. По информации главы Солодушинского сельского поселения Елены Токаревой, дети местных жителей и цыган поругались между собой в парке, после чего матери начали отстаивать честь несовершеннолетних и их ссора быстро переросла в потасовку.