11:58, 21 мая 2026

В Латвии объявили воздушную тревогу

LSM: В нескольких краях Латвии объявили воздушную тревогу
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В Латвии объявили предупреждение о возможной угрозе воздушному пространству. Об этом сообщает LSM.

«В Краславском, Лудзенском, Резекненском и Аугшдаугавском краях объявлено предупреждение о возможной угрозе воздушному пространству», — пишет издание.

Отмечается, что сообщение Национальных вооруженных сил республики было отправлено жителям этих краев через систему сотового оповещения.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что страны Прибалтики начали паниковать из-за инцидентов с украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

