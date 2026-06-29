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Забота о себе
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01:00, 29 июня 2026Забота о себе

Первый оргазм обошелся девушке в 10 тысяч долларов

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: GNT STUDIO / Shutterstock / Fotodom

25-летняя американка Лили Маджетелес потратила более 10 тысяч долларов (более 756 тысяч рублей) на лечение, чтобы испытать первый в жизни оргазм. Историю девушки опубликовало издание The Cut.

Маджетелес рассказала, что всю жизнь испытывала дискомфорт в области гениталий, и поэтому не могла пользоваться тампонами и заниматься сексом. Лишь в 2020 году врачи обнаружили у нее врожденную аномалию — две шейки матки и перегородку, проходящую через влагалище. После операции ненадолго стало легче, но скоро боль вернулась, а спустя еще некоторое время у девушки нашли лимфому.

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Американка прошла девять курсов химиотерапии и вышла в ремиссию, но боль в интимной зоне не пропала, а стала еще сильнее. Врачи заподозрили эндометриоз и серьезное нарушение работы мышц тазового дна, из-за которого они годами были напряженными. По словам Маджетелес, лечение требовало много денег, и поначалу она от него отказалась, но потом передумала. «Было странно думать о сексуальном удовольствии, когда моей главной целью было просто не умереть от рака. Но когда лимфома исчезла, я начала задумываться, смогу ли когда-нибудь по-настоящему испытать удовольствие», — отметила женщина.

Она утверждает, что прошла множество дорогих процедур, включая операцию, уколы ботокса и физиотерапию, и спустя несколько месяцев сумела испытать оргазм. По ее словам, все лечение обошлось примерно в 10,8 тысячи долларов.

Ранее сексолог Олеся Мелехина предупредила, что патология входа влагалища может вызывать частые воспаления и сухость. Она уточнила, что речь идет о зиянии половой щели.

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