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Завершивший карьеру Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой и пообещал вечеринку

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Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор обратился к российскому спортсмену Хабибу Нурмагомедову. 31-летний Макгрегор оставил комментарий в Twitter под постом россиянина.

Нурмагомедов поделился фотографией после боя против Эла Яквинта, где он предстает с поясом чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Россиянин вспомнил сам поединок, поблагодарил фанатов за поддержку и намекнул на возвращение.

Макгрегор в комментариях к записи назвал россиянина «крысой» и заявил, что после их поединка у Нурмагомедова «забрали деньги», а его братья ушли «с подбитыми глазами». Ирландец также добавил, что грядет вечеринка в Лас-Вегасе.

26 марта Макгрегор объявил об уходе из MMA. Полугодовая дисквалификация спортсмена при этом истекает уже в апреле. Нурмагомедов, в свою очередь, сможет выступить еще через три месяца. Оба бойца были отстранены за участие в беспорядках после их поединка на UFC 229.

7 октября Нурмагомедов защитил пояс, вынудив Макгрегора сдаться в четвертом раунде. После боя россиянин набросился на тренера ирландца по борьбе Диллона Дэниса, а в самом октагоне вспыхнула потасовка с участием Макгрегора и секундантов Нурмагомедова.

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