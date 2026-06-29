Ливан обвинил Израиль в уничтожении объектов культурного наследия

Reuters: Израиль нанес ущерб объектам культурного наследия на юге Ливана

Израиль уничтожил или нанес серьезный ущерб объектам культурного наследия на юге Ливана. Об этом заявил министр культуры страны Гассан Саламе, передает Reuters.

Древняя колонна в Тире, находящаяся под охраной ЮНЕСКО, получила повреждения. В другом южном городе уничтожено место паломничества для мусульман и христиан. Израильские удары разрушили рынок эпохи мамлюков в Набатии, а войска сравняли с землей многовековые приграничные города, говорится в публикации.

Кроме того, зона боевых действий против группировки «Хезболла» включает замок Бофорт и старинную крепость крестоносцев в Тебнине. Массированные бомбардировки города вызвали опасения, что объекты культурного наследия могут получить значительные разрушения.

ЮНЕСКО выразила обеспокоенность сохранностью Тира, объекта Всемирного наследия, находящегося под усиленной защитой этой организации.

В заявлении также говорится, что организация «глубоко встревожена» сообщениями о повреждении цитадели в городе Чама и боях у замка Бофорт. В ЮНЕСКО осудили «незаконные нападения на объекты культурного наследия».

26 июня стало известно, что Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение, согласно которому Армия обороны Израиля должна начать вывод войск с территории республики. Стороны подписали документ в Вашингтоне, где присутствовал госсекретарь США Марко Рубио.