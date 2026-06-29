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02:19, 29 июня 2026Мир

На Западе рассказали о хаосе в Ормузском проливе после соглашений между США и Ираном

CNN: В Ормузском проливе царит хаос, несмотря на соглашение между США и Ираном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

В Ормузском проливе царит хаос, несмотря на соглашение между США и Ираном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на судоходные компании.

По словам собеседников телеканала, в проливе происходит путаница в маршрутах, создающая опасность для коммерческих судов и их экипажей.

В настоящее время сформировалось три различных маршрута для прохода через пролив, южный у берегов Омана, второй маршрут использовался до начала боевых действий против Ирана, он проходит по центру пролива, третий, севернее, контролируется Ираном.

Телеканал отмечает, что перед операторами судов встает сложный выбор, какой путь выбрать. Если идти по неподконтрольной Ирану части акватории, существует риск быть атакованными иранскими военными. Если же использовать иранский маршрут, операторы опасаются западных санкций в случае срыва соглашения.

Аналитик по грузоперевозкам из компании Kpler Мэтью Райт заявил, что если разногласия не будут урегулированы к середине августа, «мы можем увидеть, как использование трех маршрутов станет еще более хаотичным и менее безопасным».

Ранее в Тегеране заявили, что Иран и Оман определяют условия для управления судоходства в Ормузском проливе. Таким образом иранский МИД раскритиковал совместное заявление США и стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) о ситуации в акватории. Тегеран подчеркнул, что позиции, изложенные в этом документе, «безответственные и провокационные».

США и страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) отвергли попытки ввести пошлины за проход судов через Ормузский пролив.

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