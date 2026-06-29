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02:57, 29 июня 2026Бывший СССР

В Киеве заявили об уничтожении проекта независимой Украины самими украинцами

Философ Дацюк: Украинцы сами уничтожили проект независимой Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Киевский философ Сергей Дацюк в беседе с политологом Юрием Романенко заявил, что украинцы сами уничтожили проект независимой Украины.

«Мы разрушили декларацию независимости в ее принципах обязательности — нейтральности и внеблоковости — введя в конституцию внешнее управление НАТО, ЕС», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что теперь европейцы и американцы выступают за вечный конфликт, в котором жертвами станут украинцы, чтобы Европа получила возможность вооружиться, а США могли заработать и сохранить гегемонию.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что истинная цель борьбы Украины — это переход в сферу господства Запада, однако западные СМИ пытаются преподнести это как борьбу за независимость.

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